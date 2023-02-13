شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب الأردنى" يجدد موقف المملكة الرافض للمساس بالوضع التاريخى للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، موقف بلاده الرافض لأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الصفدي- في مستهل جلسة مجلس النواب، الاثنين، إن المجلس يقف صفاً واحداً خلف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مشيدا بالكلمة التي ألقاها أمس في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القدس بالجامعة العربية بالقاهرة ، والتي كانت صريحة وواضحة بالتحذير من محاولات التقسيم الزماني والمكاني في القدس والتي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود.

وأضاف الصفدي: سنبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية.. معربا عن فخره واعتزازه بموقف الملك عبد الله الثاني المدافع الصلب عن القضية الفلسطينية، والرافض للضغوطات والصامد في حمله أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ووجه خطابه للعاهل الأردني قائلا: "سنبقى خلف قيادتكم الحكيمة صفاً واحداً، وعلى العهد نبقى، وكما جاء في حديثكم: هذا عهد الرسالة النبوية الهاشمية، وانتم تحملون هذه الأمانة وارثاً عن جدكم الشريف الحسين بن علي، حين لبى نداء أبناء فلسطين قبل أكثر من مئة عام".