شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون: القمة العالمية للحكومات تمثل أهمية دولية في تشجيع صناع المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن القمة العالمية للحكومات 2023، تمثل أهمية دولية بالغة في تشجيع صناع المستقبل وصناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اليوم الاثنين، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انطلقت اليوم تستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين بهذا المجال.

وأشاد الأمين العام باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود الكبيرة التي قدمتها خلال التجهيز والإعداد لانعقاد هذه القمة العالمية عالية المستوى، وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تقديم الابتكارات للخدمات الحكومية، وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة، بهدف التنمية التدريجية والإسهام في تطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء والاهتمام على هذا القطاع المهم؛ للتعرّيف بجهود الدول في صنع مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، كون المؤتمر منصة عالمية معرفية ومنبراً لاستعراض التجارب الحكومية المميزة.

وشدد على أهمية المؤتمر في بناء وترسيخ وعقد الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة لمواجهة أهم التحديات العالمية، من خلال طرح الأفكار لإدارة المستقبل في الحكومات، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، المزيد من التميز في استضافة الأحداث والمناسبات والفعاليات الدولية، والتي تؤكد وبكل اقتدار قدرة الإمارات حكومةً وشعباً على إحداث التغيير في كافة المجالات، وللقائمين على هذا الحدث الكبير المزيد من التوفيق والنجاح.