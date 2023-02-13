شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" انطلقت في دبي، فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحاً في جميع المجالات. وفق صحيفة البيان .

بدأت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بوقوف المشاركين دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وألقى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات الكلمة الافتتاحية للجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023 بعنوان "10 سنوات من التحولات".

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 في دورتها الحالية حزمة من الإضافات النوعية، في مواكبة دائمة للتغيرات العالمية المتسارعة، ولتواصل القمة دورها الأكثر تأثيراً كمنصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وتعقد القمة هذا العام أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، كما تستضيف 22 منتدى عالمياً تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، وتوقيع القمة 80 اتفاقية ثنائية وتطلق 20 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع نخبة من شركاء ومساهمي المعرفة، وإضافة إلى هذا فإن القمة تشكل المنصة الجامعة لأكبر عدد من المنظمات العالمية، إذ تجمع هذا العام أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية كما تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص ونخبة من العلماء.

وتعتبر القمة أكبر منصة تحفيز في تتويجها لأهم وأبرز المساهمات الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، عبر جوائزها المتعددة، حيث تقدم الدورة الحالية من القمة 7 جوائز عالمية، يتم توزيعها تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين.