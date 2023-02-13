شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار اللاذقية لدعم المتضررين من الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة إماراتية اليوم الاثنين، إلى مطار اللاذقية السوري تحمل على متنها مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال مدير مطار اللاذقية زيادة الطويل ـ في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها 34 طنا من المساعدات الغذائية، مضيفا أن مطار اللاذقية استقبل حوالي 16 طائرة إغاثية منذ وقوع كارثة الزلزال.

وأضاف الطويل أن كافة المطارات السورية في حالة جهوزية تامة واستنفار دائم لاستقبال طائرات الإغاثة من الدول الصديقة.