مسئولون دوليون: العالم شهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولون وخبراء دوليون اليوم الاثنين أن تحولات سريعة وقعت بالعالم خلال الأعوام العشرة الأخيرة وألقت بتداعياتها على كافة دول العالم، وساهمت في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأغذية .

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "10 سنوات من التحولات" عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى بعد غد الأربعاء بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسئولين وخبراء من 150 دولة .

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي أن العالم شهد تحولات متسارعة وغير متوقعة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، من بينها الارتفاع الكبير فى درجات حرارة الكون، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، مشيرا إلى أن تلك التحولات ساهمت في إحداث تغييرات على الساحة العالمية.

وقال القرقاوي إن الخسائر الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى العالمي سوف تصل إلى حوالي 3ر2 تريليون دولار، مضيفا أن العالم شهد أعلى معدلات تضخم سنوي، علاوة على أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 60 عاما وهو ما شكل ضغطا على الشعوب والحكومات، وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الصناعي يوفران للحكومات فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعوب .

من جانبه، قال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب إن دولا وشركات أخرى سوف تتحول إلى قوى عظمى، مشيرا إلى أننا نعيش حاليا في عالم منقسم .

وبدأت فعاليات القمة العالمية للحكومات بوقوف المشاركين دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا .

وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات، الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

وتتضمن أعمال القمة العالمية للحكومات ستة محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

وتشهد القمة سنويا الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم، في جوائز استثنائية مثل، جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.