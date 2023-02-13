شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين ويهدم منزلا فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، وهدمت منزل الفلسطيني أدهم بشير في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، واعتقلت شابا.