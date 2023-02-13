شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يتوجه للإمارات لترؤس وفد بلاده بالقمة العالمية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في إمارة دبي.
يضم وفد رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم غصاب الزمانان.