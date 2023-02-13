شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يتوجه للإمارات لترؤس وفد بلاده بالقمة العالمية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في إمارة دبي.