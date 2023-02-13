شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات والبحرين وبارد في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قالت إدارة الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية. كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقة عسير ونجران." الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وباتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى اعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي وباتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. و الخليج العربي خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 و المد الثاني عند الساعة 05:55 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:53

بحر عمان: خفيف الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 و المد الثاني عند الساعة 01:58

والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة19:49.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن طقس اليوم الإثنين، مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ويكون خلال الليل، بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .. درجة الحرارة الصغرى: 12 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن طقس اليوم غائم جزئياً ورطب احياناً لكنه دافئ نسبياً خلال النهار .

والرياح جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد ثم تتحول إلى شمالية بوجه عام خلال النهار وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً في وقت الحق.

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

ودرجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 17 م، وتكون الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 40%،