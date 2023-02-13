شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يكشف تفاصيل القضاء على قائد داعش فى محافظة ديالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي نجاح ضربتين نفّذتهما طائرات القوة الجوية بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، أسفرتا عن مقتل 7 إرهابيين، منهم ما يسمّى والي ديالى الإرهابي المدعو "سامي موحان"، الملقّب بابن عبدالرحمن.

تزامَن هذا مع ضبط الاستخبارات العسكرية العراقية مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي يحتوي 50 أسطوانة أكسجين، بداخلها مواد سامة من مادتَي الكلور والميثان في منطقة عين الجحش غربي نينوى، حسبما أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".