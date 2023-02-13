شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني تجتمع اليوم برئاسة نبيه بري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بناء على دعوة وجهها بري للهيئة الأسبوع الماضي.

وتتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس نبيه بري، ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وأميني السر آلان عون وهادي أبو الحسن، وثلاثة مفوضين هم ميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

يأتي ذلك في وقت يشهد انقساما حادا بين الكتل النيابية حول صلاحية المجلس في عقد جلسة تشريعية، إذ يدفع قطاع كبير من النواب - 46 نائبا على الأقل - بعدم دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي نظرا لتحول المجلس وفقا لتفسير نص الدستور إلى هيئة ناخبة مهمتها الوحيدة انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسر فريق آخر نصوص الدستور على أن حظر التشريع مقترن بالجلسات المخصصة لانتخاب رئيس وليس لعموم الجلسات.