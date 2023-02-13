شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الدوائية الجزائري يكشف تفاصيل إنتاج الأنسولين المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجزائر، الأحد، في إنتاج الأنسولين محليا، لضمان وفرته والحد من "احتكار المعامل الأجنبية".

وأشرف وزير الصناعة الدوائية الجزائرية علي عون، على إطلاق إنتاج الكميات الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها.

وأوضح الوزير الجزائري، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم تصنيع أقلام الأنسولين محليا بكامل مراحلها لفائدة مرضى داء السكر.

وأكد أن استراتيجية وزارته تعمل دوما على دعم أصحاب المشاريع في مجال إنتاج الأدوية، خاصة تلك التي تشكل قيمة مضافة عالية كالأنسولين ومضادات السرطان.