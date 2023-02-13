اخبار الخليج

وزير الصناعة الدوائية الجزائري يكشف تفاصيل إنتاج الأنسولين المحلي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الدوائية الجزائري يكشف تفاصيل إنتاج الأنسولين المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجزائر، الأحد، في إنتاج الأنسولين محليا، لضمان وفرته والحد من "احتكار المعامل الأجنبية".

وأشرف وزير الصناعة الدوائية الجزائرية علي عون، على إطلاق إنتاج الكميات الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها.

وأوضح الوزير الجزائري، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم تصنيع أقلام الأنسولين محليا بكامل مراحلها لفائدة مرضى داء السكر.

وأكد أن استراتيجية وزارته تعمل دوما على دعم أصحاب المشاريع في مجال إنتاج الأدوية، خاصة تلك التي تشكل قيمة مضافة عالية كالأنسولين ومضادات السرطان.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا