شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد على دور الرياضة فى إشعاع الشاب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش أهمية دور الرياضة في إشعاع الشاب العربي، مشيرا إلى التألق العالمي لابنة تونس لاعبة التنس العالمية انس بما يدعم الديبلوماسية الرياضي، ويعزز صورة تونس دولياً .

جاء ذلك خلال مشاركة كمال دقيش في فعاليات الدورة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة بالإمارات، والذي ينظمه مركز الشباب العربي، تحت رعاية مدير المركز الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار القمة العالمية للحكومات بدبي آلت تنعقد من 12 إلى 15 فبراير وفقا لبيان صدر وزارة الرياضة التونسية مساء الأحد، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب وقادة العمل الشبابي في المنطقة العربية والمنظمات الشبابية الإقليمية والدولية.

وافتتح الاجتماع بنقاشات خاصة، جمعت قيادات شبابية عربية من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، تمركزت حول اسهامات صناع القرار بالدول العربية في الإرتقاء بسمعة وصورة وهوية الشباب العربي، فضلا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات والحكومات لتمكين الشباب .

وقدم كمال دقيش خلال الجلسة الوزارية أبرز نقاط إستراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب 2023/2030، وأهم البرامج والمشروعات التي تساهم في تفعيل مشاركة الشباب في تونس لرسم السياسات والتوجهات الشبابية في مجالات تمكين الشباب وريادة الأعمال وبناء القدرات.