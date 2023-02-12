شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الجزائرية تفيد بتعرض موقعها الإلكترونى لهجمات سيبرانية وتعلن حجبه مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بتعرض موقعها الإلكترونى بلغاته المتعددة، اليوم الأحد، إلى سلسلة من "الهجمات السيبرانية الحادة"، التي استهدفت اختراقه؛ مما دفعها إلى حجبه مؤقتًا.

وأضافت أن التدابير والأنظمة التقنية للوكالة تمكنت من صد هذه السلسلة من الهجمات الحادة التي لا زالت متواصلة مما دفع إلى حجب الموقع مؤقتا والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبرانية من بلوغ قاعدة البيانات.



وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بها يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة؛ وذلك في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف الجزائر، حسبما أفاد البيان.