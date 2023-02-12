شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترسل 70 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر شحن 70 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية، وذكر الهلال الأحمر الجزائري، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المساعدات تأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار التضامن مع الشعب السوري إثر محنة الزلزال المدمر.



وأضاف البيان أن الهلال الأحمر الجزائري أشرف على شحن هذه المساعدات التي تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لأجهزة الطوارئ، وأفرشة، ومياه ومواد غذائية.



كما أعلنت الحكومة الجزائرية، أول أمس الجمعة، تقديم مساعدات مالية قدرها 15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية تضامنا مع الشعب السوري.



وكان زلزال قد ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة نحو 85 ألف آخرين، ونزوح ما يزيد على مليون شخص، وفق آخر إحصائية، فضلا عن حدوث أضرار بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.