شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: فرق الإنقاذ الروسى أكملت عملية الإنقاذ فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الطوارئ الروسي أليكسي سيركو، اليوم /الأحد/، إن فرق الإنقاذ الروسية أكملت عملية الإنقاذ في سوريا بعد الزلزال المدمر، لكن الوزارة ستواصل المساعدة الإنسانية.

وأضاف سيركو- في تصريح وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد انتهت عملية إنقاذ الناجين.. وستستمر المساعدة الإنسانية".



وأشار نائب وزير الطوارئ الروسي إلى أنه "وفقا لتقارير واردة من موسكو فإن عدة طائرات أخرى ستقدم مساعدات إنسانية، وبالتالي من المتوقع أن يتم تسليم مساعدات الإغاثة بطائرة واحدة الليلة".

وأقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري، بعد أن حصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي ما يقارب 30 ألف قتيل، وشرد الآلاف أيضاً.

واعتبر مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأحد، أن المنظمة خذلت السكان شمال غربي سوريا.

وقال في تغريدة على تويتر، نقلتها "العربية. نت"، اليوم "خذلنا سكان شمال غربي سوريا... إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم.. يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل أبدا".

كما أضاف قائلا: "ملتزمون بتصحيح إخفاقنا في شمال غربي سوريا بأسرع ما يمكن".

بدورها، أكدت اليونيسف أن الاحتياجات الإنسانية في الشمال السوري هائلة ولا يمكن تلبيتها إلا بتكاتف دولي.

في حين أوضح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز اليوم أن نقل مساعدات الإغاثة من المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة "هيئة تحرير الشام".

بالتزامن، أفاد مراسل العربية/الحدث أن قافلة مساعدات أممية من 10 شاحنات دخلت اليوم مناطق المعارضة من معبر باب الهوى، بعد أيام من المناشدات بضرورة الإسراع في إدخال مواد الإغاثة.