شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تقرر تكليف دبلوماسى لمتابعة أوضاع الجالية فى سوريا على إثر الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من البلد الشقيق تقرر تكليف دبلوماسى من سفارة تونس ببيروت لتعزيز البعثة الدبلوماسية بدمشق وذلك بدءا من غد /الاثنين/.