شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يصل إلى تركيا فى زيارة عمل ودعم بعد الزلزال المدمّر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أسطنبول اليوم الأحد، دعم قطر للجمهورية التركية بعد أحداث الزلزال المدمر، والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

وقالت وكالة الانباء القطرية، إنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول اليوم، تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، جدد أمير قطر صادق تعازيه للرئيس التركي في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا مؤخرا، معربا عن تضامن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب التركي ومواصلة تقديمها كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.

ومن جانبه، أقام الرئيس التركي بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريماً لأمير قطر والوفد المرافق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة تسيّر رحلات إغاثة إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى جانب المركبات ومستشفى ميداني وخيام وإمدادات أخرى.

من جهته نشر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير عام وكالة الأنباء القطرية تغريدة قال فيها: "سمو الأمير حفظه الله يزور تركيا اليوم للقاء فخامة الرئيس التركي، الجدير بالذكر ان صاحب السمو وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وكذلك تخصيص 10 الاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال.. كما بلغت حصيلة التبرعات الشعبية لحملة ’عون و سند‘ 168 مليون ريال".