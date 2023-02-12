شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: مؤتمر القدس تأكيد على مركزية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه تم التوافق خلال مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية اليوم لأحد على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش مؤتمر دعم القدس، إن التوافق على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار الجامعة العربية لدعم المشاريع الصغيرة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس ولمواجهة سياسات إسرائيل الهادفة إلى تقويض وجودهم بالقدس.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن مؤتمر دعم صمود القدس هو تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس.