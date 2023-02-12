رئيس الوزراء السورى يتلقى برقية تعزية من نظيرته التونسية فى ضحايا الزلزال

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس اليوم الأحد، برقية تعزية من رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أعربت فيها عن تعازيها للحكومة السورية والشعب السوري وعائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.

وقالت نجلاء بودن - في البرقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) -: "لقد تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وخسائر مادية جسيمة".

وتوجهت رئيسة الحكومة التونسية إلى الحكومة السورية وعائلات الضحايا، بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، راجية من الله أن يحمي الشعب السوري من كل مكروه وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.