شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات المصلين والمعتمرين في أرجاء البيت العتيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.وفق بيان لسفارة السعودية.

تنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين من خلال توزيع عبوات زمزم لــ 15.360 مستفيداً، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيداً من التوعية الميدانية.

واستفاد 2.029 معتمراً من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2650 لتراً من المعطرات، و32.400 لتر في تعقيم السجاد، و5.500 لتر من معقمات الأيدي، و 2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.300 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.