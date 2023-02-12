شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 91 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 91، بعد وفاة مواطنة وابنتها في تركيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ظهر الأحد، وفاة المواطنة الفلسطينية فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهما من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا إلى 40، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.