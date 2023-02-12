شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة هندية لسوريا تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف في تصريح ،وفقا لوكالة الأنباء السورية ، إن الطائرة هي الثانية، وبحمولة أكبر تصل إلى نحو 30 طناً من المساعدات لمؤازرة المتضررين من آثار الزلزال.

وأوضح ياداف أن المساعدات التي تحملها الطائرة تشمل نحو 24 طناً من الأدوية والألبسة والبطانيات، إضافة إلى أربع مولدات كهربائية، مؤكدا أن جمهورية الهند تقف مع الشعب السوري في مصابه الكبير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

يشار إلى أن الطائرة الهندية الأولى وصلت الأربعاء الماضي إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وفي سياق متصل وصلت طائرة بيلاروسية اليوم الأحد إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.