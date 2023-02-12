شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

والتقي نبيل عمّار مع رمطان لعمامرة قبيل مشاركتهما في مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المقرر انعقده اليوم الأحد بالقاهرة .



جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء السبت.

