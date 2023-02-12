شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات كازاخستانية تحط مطار حلب..وشاحنات إغاثية من السعودية تدخل منفذ غصن الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطت طائرة كازاخستانية، مطار حلب الدولي السبت تقل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه المساعدات التي حملتها الطائرة، وهي الثانية التي تصل مطار حلب تشمل خيماً وملابس شتوية وأدوية.

وأعلنت كازاخستان أنها خصصت 4 طائرات محملة بنحو 50 طناً من المساعدات للشعب السوري، وصلت منها اثنتان والباقي سيصل تباعاً خلال الأيام القادمة وستكون محملة بالمواد الغذائية.

وفي سياق متصل، عبرت منفذ غصن الزيتون الحدودي 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.