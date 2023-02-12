شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق في أنقرة: إجلاء 51 عراقيا من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة العراقية في أنقرة السبت إجلاء 51 عراقيًّا في تركيا.

وذكر بيان للسفارة العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أن سفارة جمهورية العراق في أنقرة سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطناً عراقيًّا نزحوا من المناطق المنكوبة".

وأعلن الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة، حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم، أنَّ السفارة ستُصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جويَّة لنقلهم إلى العراق.