شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يخطر 6 مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وفي السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع، منفذ عملية الدهس في القدس، محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه، تمهيدا لهدمه.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منزل الشهيد قراقع في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة دون أن يبلغ عن إصابات.