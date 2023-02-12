شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الاحمر الكويتى يقدم مساعدات عاجلة للمتضررين فى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنها قامت بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في شمال سوريا وذلك في إطار جهود الجمعية للحد من التداعيات الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي - في بيان لها إنها تسعى إلى تنفيذ واجبها الإنساني لإغاثة المنكوبين وضمان وصول المساعدات للأسر والمناطق المتضررة والقيام بواجبها الإنساني.



وأشار البيان إلى أن الجمعية تعمل وفق المبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تشمل الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.



وتتبع الجمعية هذه القيم عند تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء النزاعات المسلحة وفي حالة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.