شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى الطائرات الإيطالية المحملة بمساعدات إلى لبنان تمهيدا لنقلها برا إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مساء اليوم /السبت/ إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت أولى الطائرات الإيطالية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا ليتم نقلها بعد ذلك من المطار إلى سوريا، وذلك تضامنا مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.