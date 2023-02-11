شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 117 طنا من المواد الإغاثية لسوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها قامت اليوم بإرسال ضمن "عملية الفارس الشهم/2"، 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا والتي تشمل 97 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المواد الطبية و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.