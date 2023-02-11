الجزائر تقدم 30 مليون دولار لتركيا و15 مليون دولار لسوريا تضامنا معهما

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القاهرة - سامية سيد - قررت الجزائر، تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لتركيا و15 مليون دولار لسوريا، تضامنا معهما إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح بيان صادر عن مصالح رئيسة الوزراء الجزائرية أن ذلك يأتي في إطار مختلف المساعدات التي تواصل الجزائر تقديمها لهذين البلدين والشعبين ، تضامنا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21848 والمصابين إلى 80104 حالة.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر إعادة بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، موضحة أنه تم إيقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس والبدء في رفع الأنقاض.

وأوضح أنه تم "مددنا عطلة المدارس إلى 20 فبراير في كل المناطق التركية، مؤكدا :"سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".