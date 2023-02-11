شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعيد اعتقال أسير مُحرر من "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال أسير مُحرر من مدينة "جنين" على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور - في تصريح صحفي - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق مرعي حسين قبها، عند حاجز "أم الريحان" العسكري جنوب جنين، حيث كان متوجها للمُشاركة في تشييع جثمان عمه داخل أراضي عام 48.

وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إعادة اعتقال الأسرى المُحررين، وتخضع ذويهم للاستجواب، بين الفينة والأخرى، من باب التضييق عليهم وتكديرهم.