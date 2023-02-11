شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية من حلب: أحضرنا 35 طنا من المستلزمات والأدوية للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته لحلب بسوريا اليوم، لقد أحضرنا 35 طناً من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال، وذلك وفقا لوكالة "سانا" السورية.

وأضاف تيدروس، أن هناك طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين تحمل نحو 30 طنا من المعدات والأجهزة الطبية

جاء ذلك خلال وصول رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى مطار حلب للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء بحلب.

من جانبه قال الدكتور حسن الغباش وزير الصحة السورى، إن زيارة جيبريسوس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال، والنقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمستشفيات.

وكان الدكتورأحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، قد أكد اننا قمنا بتقديم المساعدات منذ اللحظة الأولى، وسنتمكن فى السيطرة على هذه المصيبة والكارثة وسنخرج بأقل الاضرار وندعو من الجميع تقديم يد العون فى مختلف المواقع.، مضيفا، انه بعد مرور 5 أيام على الزلزال فانه من الصعب إيجاد أحياء تحت الانقاض، مؤكدًًا أن الوضع سيئ فى سوريا والوضع الإنسانى صعب للغاية، حيث ان هناك من الأطفال من فقد والدته وأسرته، والأمهات فقدوا أطفالهن.

وأضاف، أن الوضع الصحى سىء للغاية، بسبب تهدم الكثير من المستشفيات، موضحًا أن السوريين يحتجون إلى المساعدة والعلاجات، موضحًا أننا قلقين على المرضى الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة والذين ليس لديهم الأدوية والعلاجات التى يجب تناولها.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الجمهورية العربية السورية، خلال المؤتمر، إن معاناة السوريين في صمت جعلت العالم ينسى مأساتهم، إنهم يستحقون أن نتذكرهم وندعمهم، موضحة ان الطقس البارد جعل من الصعب انتشال الضحايا، حيث يعيش معظم السوريين في منازل عائلية، لذلك فقدنا عائلات بأكملها تمتد ثلاثة أجيال، من الأجداد إلى الأحفاد.

يستمر انتشال الجثث من تحت الأنقاض، ولا يزال خطر انهيار المزيد من المباني غير المستقرة قائماً، تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الإمدادات حتى تتمكن المستشفيات من علاج المرضى المتوقع وصولهم.