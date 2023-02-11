شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يصف مباحثاته الاقتصادية مع الجانب الأمريكي بـ"الإيجابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، مباحثاته الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب الأمريكي بـ" الإيجابية"، مبينا أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين أبدتا دعما كبيرا لسياسة الحكومة والبنك المركزي العراقي.

وقال وزير الخارجية العراقي - في تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية - "إن الاجتماعات كانت جيدة جدا وخارج التوقعات سواء مع الخزانة الأمريكية أو مع وزير الخارجية الأمريكي أو المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري أو مسؤولي الطاقة".

من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، عماد حامد العلاق،" إن الحكومة جادة في فتح الباب أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز"، مضيفا أن كبرى الشركات الأمريكية ستعود إلى العراق للاستثمار في قطاع الطاقة.

وأضاف العلاق أن هناك بعض التحديات يمكن تجاوزها في القريب العاجل، هناك فرص كبيرة في العراق وستشهد الأيام المقبلة عودة كبرى شركات الطاقة إليه.