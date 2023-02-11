شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يبعد مرابطا عن الأقصى ويعتقل شابا من بلدة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بلدة "عناتا" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأبعدت مرابطا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر بالقدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام المسالمة، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة المذكورة، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاد المرابط أبو بكر الشيمي عن "الأقصى" مدة أسبوع، قابل للتجديد.