شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يتعهد بحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفقا للدستور العراقي، لافتا إلى أنه جار تشريع قانون النفط والغاز المشترك.



وقال رشيد - في تصريحات خاصة لقناة (العراقية الإخبارية)، اليوم السبت، إن "الدول المجاورة والإقليمية تنظر إلى برنامج الحكومة العراقي الإصلاحي بقبول وترحيب عال".



وأضاف أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان جيدة في الوقت الحالي، مبينا أن الأطراف السياسية وحكومة الإقليم جادون في حل جميع المشكلات.