شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال تونسى يرسل طائرتين عسكريتين محملتين بسيارات إسعاف وأطنان من الأدوية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الدفاع الوطني التونسية الجمعة، أن طائرة عسكرية ثالثة أقلعت في اتجاه مطار حلب السوري.

وأوضحت الوزارة -في بيان الجمعة- أن تونس قد أرسلت قبل أيام طائرة أولى إلى تركيا، تلتها طائرتان إلى مطار حلب بسوريا، وأن الحمولة الإجمالية للطائرات الأربع بلغت 33 طنا من المساعدات من موادّ غذائية وأدوية وحليب للرضع وأغطية وملابس لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مطلع الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى نقل 78 فردا من الحماية المدنية والهلال الأحمر وطواقم طبّية مجهّزين بأحدث معدّات الإغاثة والإنقاذ.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد بتقديم العون للأشقاء في سوريا وتركيا على إثر الكارثة الطبيعية التي جدّت في البلدين هذا الأسبوع.