شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يوجه بعدم عرقلة المواطنين التونسيين الراغبين فى الدخول إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، بعدم عرقلة المواطنين التونسيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر، عن طريق مراكز العبور.

جاء ذلك في بيان نقله التلفزيون الجزائري، مساء اليوم /الجمعة/.



وفي السياق.. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، عمق ومتانة الأخوة والتعاون القائم بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي، لسفير الجزائر، والذي قدّم له التهاني بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد، معربا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، وذلك وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية، مساء اليوم.



كما مثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات وضرورة العمل على تجسيد إرادة قيادة البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، بما يُفضي إلى بلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة.