شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب الأحمر": لا نشارك فى انتشال ضحايا زلزال سوريا ولكن نساند الملاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان الطرابلسي إن آخر التقارير بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا تشير إلى أن أكبر الأضرار موجودة في كل من اللاذقية وحلب وإدلب وطرطوس وحماة، مشيرة إلى أن اللجنة لا تشارك في عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض، ولكن نحاول حاليًا تقديم المساندة اللازمة للملاجئ التي تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين والنازحين داخليًا.