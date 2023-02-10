شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجة تضرب ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الجمعة، بأن سكان ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر، شعروا صباح اليوم بهزة أرضية جديدة، وحسب المركز الوطنى لرصد الزلازل "الكراج"، فقد تم تسجيل هزة أرضية اليوم الجمعة على الساعة 8.45 دقيقة صباحا، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر المركز أن الهزة بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وأضاف أن مركزها 8 كلم شمال شرق برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أن الجزائر قد شهدت خلال الأيام الماضية أكثر من هزة أرضية بعدة ولايات.

من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 19 ألف قتيل، و أكثر من 77 ألف جريح، وقررت الحكومة التركية نقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا عبر الخطوط التركية لتسهيل عمليات الإنقاذ.

أما فى سوريا فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 5 الآف قتيل وأكثر من 7 آلاف جريح، ليكون إجمالي قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ما يقرب من 23 ألف قتيل و83 ألف مصاب.