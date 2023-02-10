شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من قرية "كفر قليل" جنوب نابلس.