شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يعرب عن مواساته وتضامنه مع الشعب التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركى فى محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التى خلفها الزلزال .