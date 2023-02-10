شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتين من سلطنة عمان لمطار حلب تحملان مساعدات إغاثية لمتضررى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائراتان عمانيتان اليوم إلى مطار حلب الدولى على متنهما مواد إغاثية وغذائية موجهة إلى أبناء مدينة حلب المتضررين من الزلزال الذى ضرب المدينة.

وقال السكرتير الأول فى السفارة العمانية في دمشق سعود محمود حسيني - في تصريح للتليفزيون السوري - إن الطائرتين تحملان العديد من المواد الغذائية والإغاثية والإنسانية، منوها بأننا نقف بجانب الشعب السوري لأن مصابنا واحد ، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

وأكد حسيني أن هناك المزيد من المساعدات العمانية في طريقها إلى الشعب السوري وذلك بتوجيه من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

من جانبه، أعرب عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب عبد القادر دواليبي عن خالص شكره لسلطنة عمان حكومة وشعبا على هذه المبادرة التي تنضم للمبادرات المتلاحقة من الشعوب الشقيقة والصديقة لدعم محافظة حلب في تلافي آثار الكارثة الإنسانية الكبيرة التي حلت بسوريا.

وأشار دواليبي إلى أن الجهود التي تبذل اليوم في حلب تنصب حاليا على رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والبحث عن المفقودين، مشددا إلى أن غرف العمليات تقوم بالتنسيق من أجل تنظيم هذه المساعدات التي تأتي في حلب وفي المحافظات الأخرى وتوزيعها على المتتضررين وإلى مراكز الإيواء.