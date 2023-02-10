نيوزيلندا تتبرع بنحو 1.9 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة فى تركيا وسوريا

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القاهرة - سامية سيد - تعهدت نيوزيلندا بالتبرع بنحو 1.9 مليون دولار أمريكى كمساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة فى تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين يوم الاثنين الماضى.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي بالوكالة ديفيد باركر - في بيان أورده تلفزيون (تي آر تي) التركي اليوم الجمعة، إن الإعلان الأخير يرفع إجمالي تمويل نيوزيلندا المخصص للأغراض الإنسانية في إطار الاستجابة لكارثة الزلزال إلى ما يقرب من 2.84 مليون دولار أمريكي.

وأضاف باركر أنه من الواضح أن الزلازل له آثار مدمرة على الشعبين التركي والسوري، معربا عن تعاطف بلاده مع أسر وأحباء من تضرروا جراء الكارثة.

من جانب أخر قال وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونجرن لمجلس النواب الهولندي الليلة الماضية إن البلاد أرسلت طائرة نقل من طراز سي-130 هيركوليز مزودة بمرافق طبية لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.