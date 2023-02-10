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وكالة الأنباء السورية: الرئيس بشار الأسد وقرينته يتفقدان مستشفى حلب الجامعى

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس بشار الأسد والسيدة قرينته أسماء الأسد تفقدا مستشفى حلب الجامعى.

من جهتها صنفت رئاسة مجلس الوزراء السورية، المناطق المتضررة فى محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب نتيجة الزلزال الذى ضرب البلاد الاثنين الماضى،  مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

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الرئيس بشار الأسد وقرينته

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، يوم أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السوري.

 

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الرئيس السورى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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