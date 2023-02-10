شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسير الطائرة الإغاثية الثالثة لمساعدة ضحايا الزلزال فى سوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية الثالثة إلى مطار أضنة بتركيا وتحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو جراما من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.