شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط إلى 17 ألفا و674 قتيلا فى تركيا وأكثر من 4000 بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا وتركيا نحو 22 ألف قتيل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية. وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17674قتيلا والمصابين إلى نحو 73 ألف شخص فى تركيا، بينما ارتفع عدد ضحايا الزلزال فى سوريا إلى أكثر من 4000 قتيل و5000 جريح.

من ناحية أخرى، أظهرت شبكة سكاى نيوز عربية صورفضائية نشرها باحث متخصص فى شئون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذى وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير فى شكل الأرض بتركيا.