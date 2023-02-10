شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعلن تخصيص 25 مليون دولار لأنقرة ودمشق بسبب الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر، داعيا مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين فى سوريا.

ودعا جوتيريش - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إلى عدم تسيس إغاثة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وقال "إن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسيس أو الانقسام نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق".

وأكد عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السوري.

وفي السياق.. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا مدته 180 يوما يسمح بتقديم أعمال الإغاثة إلى سوريا في ظل العقوبات المفروضة عليها.