شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة التونسية: لا خيار أمام المؤسسات الصناعية غير الاندماج فى الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى ضرورة السرعة في تنفيذ مبادرة المرور إلى الصناعة الذكية 4.0 المرحلة المقبلة، مشددة على أنه لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصناعية غير الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية باعتبارها من أهم الآليات التي ستمكن من تعزيز تطور إنتاجية المؤسسات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال رئاستها جلسة عمل حول مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 وحوكمتها وربط العلاقات الاستراتيجية مع جهات رائدة في مجال الصناعة الذكية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفق بيان صدر عن وزارة الصناعة التونسية الخميس.

وشهد الاجتماع ممثلون عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين عن القطاعات.

وتضمن الاجتماع عرض نتائج المبادرة ومساندة المؤسسات، ومنها تنفيذ وربط شراكات دولية وإقامة مؤسسات ناشئة في مجال الصناعة الذكية .