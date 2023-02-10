شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط إلى 17674 قتيلا فى تركيا وأكثر من 4000 بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

وأعلن نائب الرئيس التركى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17674قتيلا والمصابين إلى نحو 73 ألف شخص فى تركيا، بينما ارتفع عدد ضحايا الزلزال فى سوريا إلى أكثر من 4000 قتيل و5000 جريح.

القاهرة - سامية سيد - قفز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا وتركيا نحو 22 ألف قتيل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

من ناحية أخرى، أظهرت شبكة سكاى نيوز عربية صورفضائية نشرها باحث متخصص فى شئون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذى وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير فى شكل الأرض بتركيا.

و"بحسب سكاى نيوز"، نشر الباحث أندريس شيفا، على حسابه بموقع "تويتر" عدة صور فضائية تظهر مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبيان الفرق الذي أحدثته الكارثة الطبيعية هناك.

صور قبل وبعد الكارثة

واعتمد الباحث الألمانى على صور فضائية جمعتها شركة "ماكسار" الفضائية وعملاق محركات البحث "جوجل" لشرح الفكرة.

وكتب معلقا على صورتين في منطقة نورداغي فى ولاية غازى عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررا بجنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقا واضحا فى الأرض.

وأضاف أن هناك إزاحة بمسافة 3 إلى 4 أمتار بشكل أفقى، وفى مقارنة أخرى لصور التقطت أيضا فى منطقة نورداغى، بدا الانحراف نحو اليمين، ودعا الباحث إلى النظر إلى الصوامع المنهارة في هذه الجهة، حيث بدا ركامها متداعيا على جوارها.

وقارن الباحث الألمانى أوضاع طريق سريع فى المنطقة ذاتها، قبل الزلزال وبعده، ليقول إنه هناك ميلا حدث هناك.

وكان خبراء قالوا في وقت سابق إن الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين، أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره 3 أمتار.

ويعتقد هؤلاء أن مقدار تحرك الصفائح، المقدر بالأمتار، قد يكون منطقي تماما بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به.

وحدث تمزق في الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية، إثر الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهم.