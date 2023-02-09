شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: القضاء على الفساد هو التحدى الأول فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه يعتبر أن القضاء على الفساد هو التحدي الأول في العراق، وأن الفساد خلال السنوات الماضية كان محميا من الناحية السياسية وهذا منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.



وأوضح رئيس الوزراء العراقي -في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس- أن حكومته ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذة المشاكل عبر مؤسسات الدولة والقانون، مؤكدا على ضرورة ألا تتم مواجهة الفساد بطريقة انتقائية.



وأشار إلى أن الأموال المنهوبة والمهربة تعد قضية مهمة أيضا للعراقيين، ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة حول حجم الأموال المنهوبة أو التي جرى تهريبها من العراق، إلا أن الحكومة العراقية الحالية وضعت ملف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها.



ولفت إلى أن الموازنة العامة تأخر إعلانها حتى تتفق مع البرنامج الحكومي وسيتم إعلانها في وقت قريب.



وفيما يتعلق بعلاقات العراق مع الولايات المتحدة،، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك علاقات استراتيجية بين بغداد وواشنطن .



وأكد أنه على الرغم من أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية إلا أن هناك حاجة إلى التعاون والتدريب والمشورة مع الولايات المتحدة فيما يخص مواجهة الإرهاب، وأوضح أن تنظيم "داعش" الإرهابي لم يعد قادرا على الاستحواذ على أي مكان على أرض العراق.